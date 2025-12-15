송파 ‘청소년정책 우수지자체’ 대통령상 수상

이미지 확대 서강석(가운데) 서울 송파구청장이 지난 10일 서울 중구 은행회관에서 열린 ‘2025 지방정부 청소년정책 성과워크숍’에서 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’에 선정된 뒤 관계자들과 기념사진을 찍고 있다.

서울 송파구가 여성가족부가 주관하는 ‘2025년 청소년정책 우수지자체’ 평가에서 대통령상을 받았다.14일 구에 따르면 올해 대통령상은 송파구, 부산 기장군, 경북 경주시 등 3곳으로 송파구가 서울 지방자치단체 중 유일하게 수상했다. 청소년 활동과 복지, 참여, 보호 전 분야를 아우르는 입체적인 정책을 꾸준히 추진해 온 점을 높게 평가받았다.송파구는 서울 자치구 중 가장 많은 8개 구립 청소년수련·이용시설을 운영 중이다. 송파청소년센터에는 전국 최초로 ‘실내 서바이벌 스포츠장’을 조성했으며, 오금청소년센터에는 자치구 유일의 ‘청소년 특화시설’을 설치해 코딩·팹랩·디지털 미디어 프로그램을 운영한다.구는 청소년 문화공간 네트워크 ‘또래울’, 청소년 콘텐츠 창작 역량을 키우는 ‘송파 청소년영화제’ 등 청소년 성장 단계 맞춤형 문화·예술 지원 분야에서도 높은 성과를 거뒀다.서강석 구청장은 “청소년이 무엇을 필요로 하는지 묻고, 그 목소리를 정책으로 연결해 온 노력이 대통령상이라는 큰 성과로 돌아왔다”면서 “앞으로도 청소년이 지역사회 주역으로 설 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.박재홍 기자