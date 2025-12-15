성동, 기후재난 대응 ‘우수기관’… 서울 자치구 중 유일하게 선정

이미지 확대 정원오 서울 성동구청장이 지난 5월 26일 ‘성동구 2025년 재난대응 안전한국훈련’에서 인사말을 하고 있다.

서울 성동구는 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 기후재난 대응 평가’에서 서울 자치구 중 유일하게 우수기관으로 선정됐다고 14일 밝혔다. 구는 수상과 함께 특별교부세 1억 5000만원도 확보했다.‘기후재난 대응 평가’는 폭염·한파 등 자연 재난에 효과적으로 대응한 우수 지방자치단체를 선정하는 제도다. 지난 6월 이재명 대통령이 안전치안점검회의에서 “재난·재해가 많이 감소한 지방정부에 교부세를 대폭 지원하는 등 포상 방안을 강구하라”고 지시하면서 도입됐다.앞서 구는 지난달 1차평가 상위 지자체를 대상으로 진행된 모범사례 발표회에서 ‘도심 생활밀착 폭염 대책의 체계적·통계적 관리’를 발표했고, 여름철 폭염 대응 성과를 인정받아 우수기관에 뽑혔다.구는 ‘폭염 종합대책 추진계획’을 중심으로 29개 폭염 대응 사업의 추진 실적을 수치화하고 통계를 활용해 체계적으로 관리해왔다. 구는 구청 1층에 661.1㎡(약 200평) 규모의 도서관형 주민 친화 공간인 ‘성동책마루’를 무더위쉼터로 운영했고, 폭염경보 발령 때에는 24시간 무더위쉼터로 개방하는 등 폭염 저감 시설 운영도 강화했다. 또 거리에는 횡단보도 대기 공간인 무더위 그늘막 172개소와 스마트쉼터 56개소, 스마트 냉온열의자 164개소를 운영했다.정원오 구청장은 “폭염 등 이상기후는 단순한 기상 문제를 넘어 주민의 일상을 위협할 수 있는 재난으로 빈틈없는 대응체계를 구축해 안전한 성동을 만들기 위해 세심한 노력을 기울여왔다”고 말했다.유규상 기자