광진 ‘공공기관 청렴도’ 3년 연속 1등급 달성

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-01-13 00:50
입력 2026-01-13 00:50

권익위 작년 709개 기관 평가

김경호(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 서울 광진구청장이 지난 8일 종합청렴도 3년 연속 1등급 달성을 기념하는 사진을 직원들과 함께 찍고 있다. 광진구 제공
김경호(앞줄 왼쪽 여섯 번째) 서울 광진구청장이 지난 8일 종합청렴도 3년 연속 1등급 달성을 기념하는 사진을 직원들과 함께 찍고 있다.
광진구 제공


서울 광진구가 공공기관 종합청렴도 평가에서 3년 연속 1등급을 달성한 가운데 청렴 실천 의지를 다시 한번 다졌다. 12일 광진구에 따르면 지난 8일 열린 국장단회의에서 김경호 구청장 등 간부공무원들이 청렴 실천 의지를 재확인했다.

김 구청장은 회의에서 종합청렴도 3년 연속 1등급 달성 의미를 되새기고 새해를 맞아 청렴 문화 확산을 위한 실천 방안을 재점검했다. 청렴이 일회성 성과가 아닌 지속적으로 실천해야 할 기본 가치임을 다시 한번 확인하는 취지였다.

광진구는 지난해 말 국민권익위원회가 중앙행정기관·지방자치단체 등 709개 기관을 대상으로 실시한 평가에서 1등급을 받았다. 구 단위에서 1등급을 달성한 건 광진구가 유일하다. 3년 연속 1등급을 달성한 기관도 2곳뿐이다. 광진구는 그동안 ▲부패 취약 분야에 대한 선제적 개선 ▲부패리스크맵 운영을 통한 체계적 관리 ▲간부공무원의 청렴 실천 솔선수범을 추진했다.

김 구청장은 “종합청렴도 3년 연속 1등급은 한 부서나 개인의 성과가 아니라 전 직원이 함께 노력해 이뤄 낸 값진 결과”라며 “청렴 행정을 굳건하게 실천해 나가겠다”고 말했다.

서유미 기자
2026-01-13 25면
