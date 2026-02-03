공모·평가 ‘싹쓸이’ 도봉, 외부재원 330억 수확

시장 현대화 등 123개 사업 선정

市 조경 최우수상 등 100건 수상

이미지 확대 오언석(왼쪽 여섯번째) 도봉구청장이 지난해 12월 ‘서울시 조경상 최우수상’ 수상을 기념해 사진 촬영을 하고 있다.

도봉구 제공

2026-02-03 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 민선 8기 출범 이후 각종 공모사업과 기관 평가를 통해 외부 재원 330억원을 확보했다고 2일 밝혔다. 정부와 서울시 등이 주관한 공모에서 123개 사업이 선정됐고, 외부 기관 평가에서는 100건의 수상 실적을 거뒀다.분야별로는 지역경제와 문화·체육, 재건축·재개발 성과가 두드러졌다. 전통시장 시설 현대화와 경영 지원, 상점가 활성화 관련으로 49억원을 확보했고, 생활체육시설 확충에 18억원, 재건축·재개발 분야에서 18억원을 유치했다.외부 기관 평가에서는 지난해 기후환경, 공원·녹지, 지역 보건·위생, 아동·청소년, 재난안전 전반에서 고른 성과를 냈다. 기후환경 분야에서는 글로벌 기후·에너지 시장협약(GCoM) ‘준수’ 인증을 3년 연속 받았고, 에코마일리지 활동 실적 우수기관에도 4년 연속 선정됐다. 서울시 최초로 2회 연속 법정 환경교육도시로 지정되기도 했다.또 공원·녹지 분야에서는 ‘서울시 조경상’에서 최우수상을 받았으며, 지역 보건 분야에서는 서울시 자치구 중 유일하게 질병관리청 예방접종 사업 평가 우수상을 수상했다.아동·청소년 분야에서도 자치구 최초로 유니세프로부터 아동친화도시(CFC) 최고 등급인 ‘상위단계 재인증’을 받았다. 재난안전 분야에서는 행정안전부 주관 재난 대응 안전한국훈련에서 4년 연속 우수 기관으로 선정됐다.오언석 구청장은 “중앙부처와 서울시의 협조, 구민의 성원, 도봉구의 노력이라는 삼박자가 맞아 이뤄낸 성과”라고 말했다.유규상 기자