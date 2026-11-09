은평 사회보장계획에 복지부 ‘엄지척’

복지수요 반영, 주민 참여 ‘호평’

김미경 청장 “따뜻한 복지 구축”

이미지 확대 지난달 30일 ‘지역사회보장계획 시행결과 평가’ 시상식에서 우수상을 받은 은평구 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

은평구 제공

2026-11-10 18면

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서울 은평구는 보건복지부가 주관한 ‘2025년 지역사회보장계획 시행결과 평가’에서 우수상을 받았다고 9일 밝혔다. 시상은 지난달 30일 이뤄졌다.지역사회보장계획 평가는 복지부가 매년 전국 229개 기초자치단체를 대상으로 진행한다. 1년동안 복지계획을 얼마나 이행했는지, 주민 삶의 질 향상에 얼마나 기여했는지 등을 살핀다.구는 계획의 충실성 등 5개 영역, 20개 세부 지표에서 고르게 높은 점수를 받았다. 특히 복지 수요를 정책에 적극 반영하고 주민이 점검에 참여할 기회를 넓힌 점이 좋은 평가를 받았다. 구는 6월 10일 주민과 지역사회보장협의체 위원 등이 참여하는 공론장을 열고 2027~2030년 제6기 지역사회보장계획 수립 방향을 논의했다. 복지 수요조사와 표적집단면접 결과 등을 바탕으로 17개 추진 전략을 제시하고, 통합돌봄·기후환경·평생교육·민관협력 등 정책 과제에 대한 의견을 수렴했다.김미경 구청장은 “지역사회보장계획 평가는 주민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 복지 안전망이 잘 작동하고 있는지 확인받는 과정”이라며 “앞으로도 주민과 복지 현장의 목소리를 정책에 반영해 든든하고 따뜻한 은평형 복지를 만들어 나가겠다”고 말했다.이범수 기자