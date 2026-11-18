대한민국소통어워즈 SNS 대상

송파TV 송도사·스파크 등 호평

이미지 확대 서강석(가운데) 송파구청장과 송파구 직원들이 지난 16일 송파구청에서 대한민국소셜미디어 대상 수상 기념 촬영을 하고 있다.

송파구 제공

세줄 요약 소셜미디어 대상 수상

송파TV 등 채널 운영 성과

주민 참여형 콘텐츠 확산

2026-11-18 21면

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서울 송파구는 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 ‘소셜미디어(SNS) 대상’을 수상했다고 17일 밝혔다.대한민국소통어워즈는 한국인터넷소통협회 주관으로 기업과 공공기관의 SNS 운영 성과, 콘텐츠 경쟁력, 디지털 소통 효과를 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정하는 시상식이다. 구는 공식 유튜브 채널 ‘송파TV’와 인스타그램, 블로그 등 다양한 채널을 구축해 구정 정보를 효과적으로 전달하고, 주민 참여형 콘텐츠로 소통의 폭을 넓혀 온 성과를 인정받았다.구는 유튜브·인스타그램·블로그 등 채널별 특성에 맞는 콘텐츠를 제작해 하나의 정책과 현장 이야기를 다양한 형식으로 확산하는 ‘원 소스 멀티 유즈(OSMU)’ 전략을 적극 활용하고 있다. 유튜브 기획 프로그램 ‘송도사’(송파를 도는 사람들)는 최신 트렌드인 러닝과 송파의 명소·공간 소개를 결합해 주민이 지역을 직접 경험하는 모습을 담아 구의 대표 콘텐츠로 자리 잡았다.주민이 직접 참여해 지역의 소식과 숨은 매력을 발굴해 콘텐츠로 제작하는 민관 협력 SNS 서포터즈 ‘스파크’(SPARK)와 지역 어린이를 대상으로 콘텐츠 제작 역량을 키우는 ‘송파 키즈 크리에이터 스쿨’도 좋은 평가를 받았다.서강석 구청장은 “송파의 정책과 매력을 구민의 눈높이에서 전달하고 꾸준히 교감한 결과”라며 “앞으로도 SNS를 통해 주민 목소리에 귀 기울이고, 구민이 공감하고 참여할 수 있는 콘텐츠로 함께 소통하는 송파를 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자