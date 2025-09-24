대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

‘도봉구청장이 찾아가는 민원 상담’ 97건 접수

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-09-24 01:14
입력 2025-09-24 01:14

9일간 전철역 3곳·대형 마트서
새달에 5차례 추가 실시 예정

이미지 확대
오언석 서울 도봉구청장이 지난 13일 오후 농협하나로마트 정문 앞에서 구민들과 인사하고 있다. 도봉구 제공
오언석 서울 도봉구청장이 지난 13일 오후 농협하나로마트 정문 앞에서 구민들과 인사하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 오언석 도봉구청장이 직접 참여하는 현장 민원상담을 했다고 23일 밝혔다. 지난 10일부터 18일까지 9일간 지역 내 전철역 3곳과 대형 마트 1곳에서 실시해 민원 총 97건을 접수했다.

구는 지난 2023년부터 ‘도봉구민 S.O.S, 구청장이 찾아가는 현장 민원상담’을 운영 중이다. 첫해인 2023년에는 187건, 지난해 454건의 민원을 수렴했다. 올해는 지난 6월 153건, 이번에 97건을 포함해 총 250건을 접수했다. 다음 달에도 전철역 주변에서 5차례 추가 실시할 예정이다.

이번에 접수된 민원은 일반행정, 교통, 공원녹지, 청소환경 등 10개 분야다. 불법주정차 단속 등 일상 불편 사항은 현장에서 바로 답변했다. 또 장기 검토가 필요한 사항은 담당 부서에 전달해 이른 시일 안에 답변할 수 있도록 조치했다. 특히 일방통행 구간 지정, 전철역 버드스파이크(비둘기 퇴치용 장치) 설치 등 관계 기관과 협의가 필요한 사안은 경찰서, 한국철도공사 등과 연계해 단계적으로 처리할 예정이다.

오언석 도봉구청장은 “앞으로도 주민 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 현장 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
2025-09-24 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기