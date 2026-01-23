“골목구청장의 동네 한 바퀴”…금천구, 설 앞두고 현장 행정

오는 26일부터 다음달 6일까지 10개 동 방문

이미지 확대 금천구 ‘골목구청장의 동네 한바퀴’ 유성훈(오른쪽 두번째) 서울 금천구청장이 설 명절을 맞아 오는 26일부터 다음달 6일까지 관내 10개 동을 방문한다. 사진은 지난해 설 유 구청장이 한 공원에서 주민을 만난 모습.

금천구 제공

서울 금천구는 설 명절을 맞아 오는 26일부터 다음달 6일까지 ‘골목구청장의 동네 한 바퀴’를 진행한다고 23일 밝혔다.이는 명절을 앞두고 주민 생활 현장에서 민생을 살피고, 복지 사각지대에 놓인 취약계층의 안부를 챙기기 위해 마련된 소통 행사다. 지역아동센터나 경로당, 돌봄가구 등 취약계층 시설의 어려움을 듣고 도로 열선 설치 구간이나 제철 취약 지역 등 생활 불편 현장을 찾고 민원 처리 현황을 점검한다.유성훈 금천구청장은 골목 구석구석까지 직접 찾아가겠다는 의지를 담아 ‘골목구청장’을 자처해 매년 동별 현장을 찾아 민원을 듣고 해결 과정을 직접 챙기고 있다.올해는 열흘간 하루 한 개의 동을 방문하는 방식으로 진행된다. 첫날인 오는 26일 시흥1동 세림지역아동센터 등을 시작으로 오는 27일 독산3동, 28일 시흥5동, 29일 가산동, 30일 독산2동을 찾는다. 이어 다음달 2일 독산4동, 3일 시흥4동, 4일 독산1동, 5일 시흥2동, 6일 시흥3동을 차례로 방문한다.동별 특색에 맞춰 독산2동 보린주택 1호점, 시흥5동 임시어르신 쉼터 등을 찾을 계획이다. 또한 독산1동 우시장 유창상가, 시흥3동 박미지하차도 등 금천구 주요 민원 현장을 직접 확인한다. 현장에서 접수된 건의 사항은 즉시 생활민원관리대장에 등록되고 이후 결과를 주민에게 안내한다.유 구청장은 “현장의 생생한 의견들을 구정의 핵심 동력으로 삼아 주민의 삶에 실질적 변화를 일으키는 생활 현장 중심 행정을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자