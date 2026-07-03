지하철·IB·한강그린웨이 챙긴 ‘9기 강동’

이수희 구청장, 첫날 현장 행보

이미지 확대 이수희(오른쪽) 서울 강동구청장이 지난 1일 암사취수장 한강그린웨이 전망대 설치 예정지에서 상황을 보고받고 있다.

강동구 제공

2026-07-03 20면

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이수희 강동구청장이 민선 9기 첫날 교통과 교육, 도시개발, 환경 현장을 돌아보며 정책 방향을 점검했다. 이 구청장은 전날 민선 9기 핵심 정책분야의 현장을 직접 돌며 사업 추진 현황을 점검했다고 강동구는 2일 밝혔다.그는 지하철 8호선 기점 남양주 별내역에서 천호역까지 지하철을 타고 이동하며 출근 시간대 열차와 역사 내 혼잡도를 점검하는 것으로 첫 일정을 시작했다. 이어 서울시 최초 IB(인터내셔널 바칼로레아) 교육국제화특구 지정 추진을 위해 후보 학교인 동신중학교를 찾아 교사·학부모와 면담을 했다. 이어 천호 A1-2 재개발정비사업구역을 찾아 사업 현황을 살피고 현장 의견을 들었다.점심시간 구청 본관 앞에서 직원들에게 음료를 전달하며 고마움을 전한 이 구청장은 오후에 대강당에서 취임식을 열었다. 이어 암사취수장 한강그린웨이 전망대 설치 예정지를 찾아 진행 상황을 확인했다. 이 구청장은 “강동은 이제 ‘살기 좋은 도시’를 넘어 누구나 살고 싶고, 일하고 싶고, 아이를 키우고 싶은 ‘워너비 강동’이 될 것”이라며 “서울에서 가장 역동적이고 차별화된 매력을 가진 강동의 새로운 시대를 구민과 함께 열겠다”고 밝혔다.박재홍 기자