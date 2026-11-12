직통폰으로 소통하는 영등포구청장

100일 만에 구민 의견 3035건 접수

이미지 확대 조유진 서울 영등포구청장.

영등포구 제공

세줄 요약 구청장 직통 소통폰, 100일 만에 3035건 접수

문자만 보내면 구청장이 직접 확인·답변

도시·주택 민원 최다, 생활 불편 신속 처리

2026-11-12 20면

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“문자를 보낸 뒤 걸려 온 전화에서 구청장 목소리가 들려 처음에는 인공지능(AI) 자동 안내 음성인 줄 알고 놀랐어요. 현장을 직접 챙기고 구청장이 전화해 결과를 알려주는 모습에서 행정에 대한 신뢰가 높아졌습니다.”(서울 영등포구민 A씨)서울 영등포구는 ‘구청장 직통 구민 소통폰’ 개통 100일 만에 3035건의 의견이 접수됐다고 11일 밝혔다.‘소통폰’은 본인 인증이나 행정 절차 없이 전용 휴대폰 번호(010-6400-8450)로 문자 메시지를 보내면 구청장이 직접 내용을 확인후 처리 결과를 안내하는 제도다. 8월 3일 개통 후 하루 평균 30건의 문자가 접수, 주민과 구청장 간 핫라인으로 자리를 잡았다.유형별로 살펴보면 재개발·재건축, 가로경관, 도로·치수 등 ‘도시·주택’ 분야가 전체의 40%를 넘는 1241건으로 가장 많았다. 이어 ‘교통·주차·안전’ 분야가 613건, ‘보건·환경’ 분야가 542건, ‘복지·일자리’ 분야가 278건 순으로 집계됐다. 주요 사례로는 당산역과 선유도역 인근 보도폭 개선, 가로등과 바닥신호등 정비, 공원 내 고장 난 운동기구 수리 등 생활 현안이 대부분이다. 특히 당산역 교각 아래 오동나무 뿌리가 구조물 안전을 위협하던 것처럼 처리 주체가 불분명해 장기간 방치되던 건들도 소통폰 접수 이후 신속하게 조치가 완료됐다. 신속한 처리와 함께 구청장이 직접 전화로 처리 결과를 알려주는 방식도 좋은 반응을 얻고 있다.조유진 구청장은 “구민과의 소통이 일상이 돼야 본분을 잊지 않는다”며 소통폰을 적극 활용할 뜻을 밝혔다.김동현 기자