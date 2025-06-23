파주 … 음식점 노쇼 방지 ‘예약금 10%’ 캠페인

예약금 받거나, 사전 확인 철저 권장 내용 담아

이미지 확대 김경일 파주시장

경기 파주시가 전국 음식점에서 발생하는 ‘단체 예약 불이행’(노쇼·No-Show)으로 영업주들이 막대한 피해를 보는 사태를 예방하기 위핸 ‘예약할 땐 예약금 10%’ 캠페인을 추진한다. ‘노쇼’는 고객이 예약 후 사전 연락 없이 나타나지 않는 행위로, 지역 소상공인 생계에 직접적인 타격을 주고 영업주와 소비자 간 신뢰 문제에도 나쁜 영향을 미친다.시는 “이번 캠페인은 단체 예약 시 예약 금액 10% 수준의 예약금을 받거나, 예약일 전 사전 확인을 철저히 해줄 것을 권장하는 내용을 담고 있다”고 23일 밝혔다.시는 예약자와 영업자 간 신뢰와 배려를 바탕으로 한 성숙한 예약 문화가 정착되도록 관내 영업주에게 관련 캠페인을 홍보하고 있으며, 피해 영업주에 대한 무료 법률상담과 심리상담 지원도 계획하고 있다.김경일 파주시장은 “단체 예약 부도는 영업주에게 상처와 손실을 안겨주는 만큼, 이번 ‘예약할 땐 예약금 10%’ 캠페인을 통해 우리 지역의 소중한 자영업자가 피해를 보지 않길 바란다”고 말했다.한편, 시는 예약 사기 의심으로 판단될 경우 즉시 경찰에 신고해 피해 예방에 도움을 받을 수 있도록 파주경찰서와 공조 체계를 구축했다.한상봉 기자