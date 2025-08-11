고양시 ‘금팔찌’ 등 압류품 온라인 공매

8월 25~27일 한국경공사 공매 누리집에서 진행

경기 고양시는 지방세 고액체납자 가택수색을 통해 압류한 귀금속과 명품 가방 등을 오는 25일부터 27일까지 온라인 공매에 부친다고 11일 밝혔다.공매는 한국경공사 온라인 공매 누리집을 통해 진행하며, 낙찰자는 이달 29일 발표한다. 공매 대상은 약 400만원 상당의 순금 목걸이·팔찌, 명품 가방, 백화점 상품권, 고급 양주 등이다. 전체 감정가는 약 3700만원에 달한다. 물품 목록, 감정가, 입찰 방법 등 세부 정보는 18일부터 한국경공사 공매 전용 누리집에서 확인할 수 있다. 공매 물품이 위조품으로 판명될 경우, 입찰금은 전액 환불하고 감정가(최저입찰가)의 100%를 보상할 예정이다.이번 공매는 납부 능력이 있음에도 고의로 세금 납부를 회피한 고액체납자에 대해 실시한 가택수색과 은닉재산 압류에 따른 후속 조치다. 시는 이를 통해 체납자의 고가 동산을 실질적으로 환수함으로써 조세 정의 실현에 기여할 것으로 기대하고 있다.고양시는 2015년부터 경기도 주관 압류 동산 공매에 매년 참여해 왔으며, 2023년과 2024년에는 킨텍스에서 오프라인 공매를 개최한 바 있다.시 관계자는 “압류 동산 공매는 지방세 체납 징수 효과뿐 아니라 고의 체납자에게 강력한 경고가 된다”며 “앞으로도 은닉 재산을 끝까지 추적해 성실 납세 문화를 확산시키겠다”고 말했다.한상봉 기자