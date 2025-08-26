메뉴
“서울시청 8층에서 그림지도 구경하세요”

김동현 기자
김동현 기자
수정 2025-08-26 14:35
입력 2025-08-26 14:35

27일부터 11월 18일가지 하늘광장 갤러리에서 전시

서울시 제공
서울시 제공


서울시는 이달 27일부터 11월 18일까지 시청 본관 8층 ‘하늘광장 갤러리’에서 김봄 작가의 ‘서울 그림지도’ 전시를 연다고 26일 밝혔다.

시는 2012년 신청사가 문을 연 이후 매년 작가 공모를 통해 하늘광장 갤러리에 예술 작품을 전시하고 있다. 시는 올해 초 실시한 공모에서 접수된 100여 건의 작품이 접수하고, 이중 총 3명의 작가를 선정했다. 지난 5월 류종대 작가의 ‘서울_디지털 헤리티지’ 전시 이후 두 번째 전시다.

서울 그림지도는 실제 위성 지도 이미지에 김 작가의 기억과 경험을 더해 완성된 회화 작품을 선보이는 전시다. 전시 기간에는 체험 프로그램이 2회 운영된다.

‘서울 그림지도 에코백 만들기’ 프로그램 참가자는 위성 지도 이미지를 바탕으로 자신만의 그림지도를 디자인해 에코백을 꾸밀 수 있다. 프로그램은 9월 10일과 11일 오후 4시에 진행되며, 신청은 9월 3일 오전 10시부터 서울시 공공서비스 예약사이트 (https://yeyak.seoul.go.kr)를 통해서 하면 된다.


체험 시간은 1회당 약 60분이며, 참가비는 재료비 포함 5000원으로 회차당 8명을 모집한다.

김동현 기자
