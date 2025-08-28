메뉴
강남구 “마케팅부터 세금까지 찾아가서 알려드려요”

김동현 기자
김동현 기자
수정 2025-08-28 11:00
입력 2025-08-28 11:00

9월 2일부터 찾아가는 상인교육 운영

이미지 확대
서울 강남구의 찾아가는 상인교육 프로그램에서 상인들이 수업을 듣고 있다. 강남구 제공
서울 강남구의 찾아가는 상인교육 프로그램에서 상인들이 수업을 듣고 있다.
강남구 제공


서울 강남구는 9월 2일부터 11일까지 전통시장을 대상으로 ‘찾아가는 상인교육’을 운영한다고 28일 밝혔다. 이 프로그램은 상인들의 디지털 활용과 경영 역량 강화를 통해 시장 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

교육은 영동전통시장, 강남개포시장, 도곡시장 등 3개 시장, 총 60여 개 점포를 대상으로 진행된다. 시장별 수요 조사를 바탕으로 공통 주제를 중심으로 한 맞춤형 강좌를 제공한다. 전문 강사가 직접 시장을 방문해 집합교육과 점포별 1대 1 컨설팅도 진행한다.

강좌는 ▲디지털 온누리 사용법 ▲스마트폰 및 디지털기기 활용 ▲성공상인의 5가지 조건 ▲디자인 경영 ▲세무상식 및 기초회계 ▲경영전략과 경영관리 ▲SNS 마케팅 ▲시장조직 활성화 ▲특화상품 개발 및 마케팅 전략 등 총 9개 주제로 구성됐다. 교육은 회차별 3시간 이내로 진행되며, 이론과 실습을 병행하는 실무 중심 과정이다.

교육에는 소상공인시장진흥공단 교수진, 경영지도사, 세무사 등 6명의 전문 강사진이 참여한다. 강사진은 점포 운영에 꼭 필요한 경영 전략, 세무 지식, 마케팅 기법 등을 실제 사례를 바탕으로 전수한다.



조성명 강남구청장은 “앞으로도 전통시장이 지역경제의 중심으로서 활력을 이어갈 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

김동현 기자
