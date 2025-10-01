도봉구청장, 추석 앞두고 전통시장 민생행보

지역 내 전통시장 6곳과 상점가 1곳 방문

이미지 확대 오언석 서울 도봉구청장이 지난 26일 지역 내 한 전통시장을 찾아 상인과 손을 맞잡고 있다. 도봉구 제공

서울 도봉구는 오언석 도봉구청장이 추석 대목을 앞두고 관내 전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 구민들과 인사를 나눴다고 1일 밝혔다.오 구청장은 지난 26일 창동신창시장과 창동골목시장을, 28일 백운시장, 29일 쌍문시장, 쌍문동둘러상점가, 방학동도깨비시장, 신도봉시장 등을 방문했다. 전통시장에서 떡, 과일, 건어물 등을 온누리상품권으로 구매하며 추석 물가 동향을 살폈고, 상인들과 지역경제 활성화 방안을 논의했다.또 지난 26일과 29일에는 각각 창동신창시장·창동골목시장과 쌍문시장에서 열린 ‘추석맞이 전통시장 사랑나눔’ 전달식에 참석해 관계자들을 격려했다. KB국민은행과 희망친구기아대책이 후원한 이번 행사에서는 KB국민은행이 전통시장에서 4000만원 상당의 물품을 구매해 도봉구에 전달했다. 건어물, 구운김, 참기름 등의 물품은 지역 내 수급자, 차상위 계층 등 572가구에 전달됐다.구는 이번 추석 연휴 기간에 전통시장에 많은 이들의 발걸음을 이끌기 위해 오는 9일까지 방학동도깨비시장, 창동신창시장, 창동골목시장 등 3곳에 대해 한시적으로 주차를 허용한다. 방학동도깨비시장과 쌍문역둘러상점가에서는 다양한 이벤트도 진행된다.유규상 기자