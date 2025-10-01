목포해경, 추석 연휴 해양재난구조대와 합동 순찰···12일 까지

목포해경, 오는 12일 까지 민·관 합동 상시 순찰

드론순찰대도 순찰팀에 편성···취약지역 상시 점검

이미지 확대 목포해양경찰이 민간 구조단체인 해양재난구조대 대원과 1일 합동 순찰을 돌고 있다. (목포해경 제공)

목포해양경찰은 귀성객 이동이 많은 추석 연휴 기간 해양사고 예방과 신속한 사고 대응을 위해 오는 12일까지 해양재난구조대와 함께 민·관 상시 합동 순찰을 실시한다고 1일 밝혔다.해양재난구조대는 ‘해양재난구조대의 설치 및 운영에 관한 법률’에 의해 조직되어 해양경찰의 수난구호 및 조난사고 예방을 보조하는 민간단체로 지역 해역 특성에 능통한 주민들로 구성돼 그동안 각종 해양 사고에서 활약해온 단체다.해경은 평년보다 긴 추석연휴로 많은 귀성객이 섬고향을 찾을 것으로 예상됨에 따라 해양경찰관과 해양재난구조대 합동 순찰팀을 편성해 연안 안전 취약 구역을 중심으로 집중 순찰을 실시할 방침이다.특히 해양재난구조대에서 운영 중인 드론순찰대도 이번 순찰팀에 함께 편성해 육상순찰이 제한되는 연안 해역 취약 지역 점검에도 힘쓸 예정이다.목포해경 관계자는 “국민들이 안전하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 빈틈없는 해양 안전 관리에 최선을 다하겠다”며 “바다를 찾는 국민들께서는 반드시 구명조끼를 착용하는 등 안전수칙을 준수해 달라”고 말했다.임형주 기자