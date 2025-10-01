중구의회, 추석 앞두고 민생 행보...소방서 격려·황학동 시장 방문

이미지 확대 서울 중구의원들이 지난달 29일 추석을 앞두고 중앙시장에서 시장 상인들과 소통을 마치고 기념사진을 찍고 있다.

서울 중구의회가 추석 명절을 앞둔 지난 9월 29일, 서울중부소방서 방문과 황학동 중앙시장 장보기 행사를 통해 지역 민생을 살피고 따뜻한 온정을 나눴다.의원들은 먼저 서울중부소방서를 찾아 운영 현황을 보고받고 상황실과 현장대응단 근무자들을 격려했다. 특히 의원들은 1925년 경성소방서로 설립되어 올해 100주년을 맞은 중부소방서의 역사와 전통을 높이 평가했다. 이들은 “100년 역사는 중구의 자랑”이라며, “앞으로도 구민 안전의 든든한 버팀목이 되어 달라”고 당부했다. 아울러 명절 연휴에도 헌신하는 소방 관계자들에게 감사 인사를 전하며, 근무환경 개선과 복지 향상을 위한 지속적인 지원을 약속했다.이후 의원들은 황학동 중앙시장으로 자리를 옮겨 명절 대목으로 분주한 상인들을 만났다. 상인들의 애로사항을 청취하고 농산물과 제수용품을 직접 구매하며 지역경제 활성화에 동참했다. 의원들은 상인회원들과 시장의 경쟁력 확보와 실질적인 지원 방안 마련을 위해 노력할 것을 약속했다.윤판오 의장은 “전통시장은 지역경제의 근간이지만, 장기간의 경기 침체로 소상공인들이 큰 어려움을 겪고 있다”며, “의회 차원에서 적극적인 관심과 실질적인 지원책을 마련하여 의정활동에 반영하겠다”고 강조했다. 윤 의장은 구민들에게도 “이번 한가위에 전통시장을 많이 찾아 주셔서 지역경제 활성화에 힘을 보태 주시길 부탁드린다”고 당부하며 일정을 마무리했다.한준규 기자