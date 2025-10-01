경기교육청-소상공인연합-교직원공제회, ‘지역경제 활성화 상생 업무협약’

이미지 확대 경기도교육청(교육감 임태희, 가운데)과 경기도소상공인연합회(회장 이상백, 왼쪽), 한국교직원공제회(이사장 정갑윤)가 1일 경기도교육청에서 ‘지역경제 활성화를 위한 상생 업무협약’을 체결했다. (경기도교육청 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도교육청(교육감 임태희)과 경기도소상공인연합회(회장 이상백), 한국교직원공제회(이사장 정갑윤)가 1일 경기도교육청에서 ‘지역경제 활성화를 위한 상생 업무협약’을 체결했다.협약은 경기지역 소상공인의 교육기관전자조달시스템인 학교장터(S2B) 가입과 판로 확대를 적극 지원하고, 도내 각급 학교가 지역 소상공인 물품을 우선 구매할 수 있도록 제도적·행정적 기반을 마련하기 위해 기획됐다.협약에 따라 경기도교육청은 각급 학교와 기관에 교육기관전자조달시스템(S2B) 활용을 통한 지역 물품 우선 구매 안내·홍보, 교직원 대상 연수를 진행한다.경기도소상공인연합회는 소상공인을 대상으로 교육기관전자조달시스템(S2B) 등록 안내와 설명회, 교육·연수를 운영하고, 한국교직원공제회는 교육기관전자조달시스템(S2B) 개선, 통계자료 제공, 소상공인 등록 지원·교육 연수 지원 등을 통해 협력한다.협약으로 경기도교육청은 지역 소상공인의 참여를 더욱 확대하고, 학교 현장에서는 가격 경쟁력을 갖춘 다양한 품목 확보를 통해 합리적인 구매가 가능해질 전망이다.또한 지역경제 활성화와 일자리 창출에 이바지함으로써 교육재정의 공공성과 사회적 가치를 강화할 것으로 기대된다.임태희 교육감은 “이번 업무협약을 계기로 우수한 지역 소상공인의 상품을 교육기관전자조달시스템을 통해 학교 단위에서도 활용할 수 있게 됐다”며 “경기도교육청은 지역 소상공인과 상생하면서 지역 경제가 선순환하는 역할을 할 수 있도록 적극 동참하겠다”라고 말했다.안승순 기자