윤정회 용산구의원 “HPV 백신, 정부만 기다릴 건가”… ‘백신 사각지대’ 해소 촉구

이미지 확대 용산구의회 윤정회 의원(더불어민주당)은 제300회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 HPV 백신 접종 지원 대상 확대를 강력히 촉구했다. 의원실 제공

서울 용산구의회에서 HPV(사람유두종바이러스) 백신 접종 사각지대 해소를 위한 목소리가 터져 나왔다. 백신만으로 예방 가능한 암으로부터 구민을 보호하려면 정부 정책에만 의존할 것이 아니라 지자체가 적극적으로 나서야 한다는 지적이다.윤정회(더불어민주당) 용산구의회 의원은 제300회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 HPV 백신 접종 지원 대상 확대를 강력히 촉구했다. 국가 지원에서 제외된 13~17세 남성과 일반 여성, 성인 남성 등 접종 사각지대에 놓인 계층을 포괄할 수 있는 지역 차원의 보완책 마련이 시급하다는 것이다.HPV는 자궁경부암을 비롯해 두경부암 등을 유발하는 주요 원인이다. 특히 자궁경부암은 백신 접종만으로 발병률을 90% 이상 낮출 수 있는 유일한 ‘백신 예방 가능 암’이다. 하지만 현재 국가 예방접종 지원은 ▲12~17세 여성 청소년, ▲18~26세 저소득층 여성에만 국한돼 있다.정부는 2026년부터 12세 남아에게 무료 예방접종을 지원할 계획이지만, 13~17세 남아는 여전히 지원 대상에서 제외된다. 이는 OECD 국가 중 남성에게 HPV 백신을 지원하지 않는 단 3개국 중 하나인 대한민국의 현주소를 여실히 보여준다.윤 의원은 “정부의 불완전한 정책을 수동적으로 기다릴 것이 아니라, 지역 실정에 맞춘 선제적이고 능동적인 대응이 필요하다”고 강조했다. 현재 일부 지자체들은 자체 예산을 확보해 접종 대상을 확대하고 있지만, 용산구는 여전히 국가 지원 기조에만 의존해 실질적인 대책 마련이 미흡하다는 지적이다.윤 의원은 “예방 가능한 질병으로부터 구민을 보호하는 것은 지방정부의 기본 책임”이라며 “정부 정책의 공백을 방치하지 말고 용산구가 먼저 나서야 한다”고 촉구했다. 이어 “아직 서울시 내 어떤 자치구도 접종 확대를 시행하지 않고 있는 지금이야말로, 용산구가 선제적으로 길을 열고 모범 사례가 되어야 할 시점”이라고 덧붙였다.한준규 기자