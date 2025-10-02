중랑구의회, 제5기 중랑협치학교 강의

이미지 확대 중랑구의회 최경보 의장 제5기 중랑협치학교 참가자 중랑구의회 방문 기념촬영 모습. 중랑구의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시 중랑구의회(의장 최경보)는 지난 1일 본회의장에서 ‘제5기 중랑협치학교’ 참가자들을 대상으로 지방의회의 역할과 기능에 대한 특별 강의를 진행했다고 2일 밝혔다. 이는 구민들의 구정 참여와 민관 협치 활성화를 지원하기 위해 마련되었다.이날 참가자들은 의회 주요 시설을 둘러본 후 고강섭(중화1동·중화2동) 의원으로부터 지방의회의 역할과 기능, 그리고 구민 생활과 밀접하게 연결된 의정활동 사례를 중심으로 강의를 경청했다. 이어 민·관 협치의 필요성과 실제 구정에 참여하는 방법에 대해 심도 깊은 설명을 듣고, 질의응답을 통해 평소 궁금했던 점을 자유롭게 나누는 시간을 가졌다.최 의장은 “이번 강의가 중랑구의회의 역할과 기능을 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “이를 토대로 민·관이 함께 내실 있는 협치 의제를 발굴하고, 구정 참여가 활성화되기를 기대한다” 고 강조했다.중랑구의회는 앞으로도 중랑협치학교와 같은 다양한 프로그램을 통해 구민과의 소통 접점을 확대하고, 현장 중심의 열린 의정 활동을 지속해 나갈 계획이다.한준규 기자