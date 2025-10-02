구자민 관악구의원, ‘친환경 현수막’ 손수 설치·수거… ‘쓰고 버리는 관행’ 깼다

이미지 확대 현수막을 직접 설치하고 있는 구자민 관악구의회 의원. 관악구의회 제공

매년 명절마다 거리 곳곳을 뒤덮는 정치권 현수막 난립이 고질적인 문제로 지적돼 온 가운데 서울 관악구에서 한 기초의원의 차별화된 선택이 눈길을 끌고 있다.구자민(국민의힘, 라선거구) 관악구의회 의원은 이번 추석 인사 현수막을 환경부 인증을 받은 친환경 원단과 염료로 제작하고, 설치부터 연휴 후 전량 수거 및 재활용까지 손수 책임지면서 ‘쓰고 버리는 정치’ 관행에 일침을 가했다. 단순한 명절 인사를 넘어 지속가능성과 책임 정치를 실천했다는 평가다.구 의원이 내건 현수막은 일반 합성수지 소재가 아닌 환경부 인증을 받은 친환경 원단으로 만들어졌다. 인쇄에 사용된 염료 역시 환경 기준을 충족시킨 제품이다. 가장 주목할 부분은 ‘책임’을 실천한 방식이다. 구 의원은 업자에게 맡기지 않고 현수막을 직접 설치했으며, 추석 연휴가 끝난 뒤에도 전량을 수거해 지정된 업체에서 재활용할 계획임을 명확히 했다.이는 현행 정치 현수막이 대부분 폐기물로 처리돼 환경 부담을 가중하는 문제에 대해 정치인 스스로가 솔선수범해 해법을 제시했다는 점에서 의미가 크다.구 의원은 이번 행보에 대해 “명절 때마다 현수막 난립은 주민들에게 시각적 불편을 줄 뿐 아니라 환경에도 상당한 부담이 된다”고 지적하며 “적어도 제 현수막만큼은 환경 부담을 없애고 끝까지 책임 있게 관리하고자 했다”고 밝혔다. 이어 “정치인의 인사 방식에도 이제는 지속가능성과 책임감이 담겨야 한다”고 강조했다.현장에서 직접 현수막 설치와 수거 의지를 지켜본 주민들은 긍정적인 반응을 보였다. 한 주민은 “정치인 현수막이 매번 골칫거리였는데, 친환경 현수막을 직접 달고 수거하는 모습은 신선하고 책임감 있게 느껴졌다”며 “단순히 명절 인사에 그치지 않고 환경까지 고려하는 행보라 의미가 크다”고 말했다.구 의원의 이번 ‘친환경·책임 현수막’ 선택은 정치인의 메시지가 단순히 형식적인 인사에 머무르지 않고, 사회적 책임과 환경적 가치를 함께 담아야 한다는 점을 보여주는 사례로 남을 전망이다. 작은 실천이지만, 지역 정치가 시민의 삶과 환경까지 세심히 살필 수 있음을 보여준 모범적 행보라는 평이다.한준규 기자