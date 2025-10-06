인천, ‘K-콘랜드’로 아시아의 헐리우드 만든다

이미지 확대 K-콘랜드 조성 계획도. 인천경제청 제공

인천경제자유구역청이 정부의 ‘K콘텐츠 글로벌 4대 강국 도약 전략’에 발맞춰 ‘K-콘랜드(K-Con Land)’ 조성을 추진하고 인천을 세계적인 관광지로 조성한다.OTT 플랫폼의 발달로 국제 공동제작, 아시아권에 대한 투자와 촬영 수요가 높아짐에 따라 영상·미디어 분야 외자 유치에 선제적으로 대응하고 세계인들의 발길을 끌어들이는 랜드마크 도시로 도약한다는 전략이다.인천경제청은 청라, 영종 경제자유구역에 K콘텐츠의 생산과 소비, 관광 산업이 융합된 ‘K-콘랜드’ 조성을 구상하고 있다고 6일 밝혔다. 사업 대상지는 영종·용유·무의 4곳, 청라 2곳 등 공항경제권을 염두하고 있다.K-콘랜드는 정부의 ‘K콘텐츠 글로벌 4대 강국 도약 전략’에 발맞춘 정책이다.국무조정실은 지난해 6월 기업·대학·연구소 등이 총집결해 콘텐츠 생산과 유통·소비가 한 곳에서 이뤄지는 ‘K콘텐츠 복합문화단지’ 조성 전략을 발표했다. 정부는 이 단지를 2035년까지 콘텐츠 아카데미, 창작·창업센터, 영상제작센터, 박물관, 페스티벌 등이 어우러지는 K콘텐츠 대표 명소로 육성한다는 계획이다.이를 위해 영상 콘텐츠 제작비 세액공제율을 최대 30%까지 확대하고, 1조원대 민관 합동 ‘K-콘텐츠·미디어 전략펀드’를 신설한다고 했다.인천경제청은 이미 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 영상·미디어 기업들과 투자를 타진 중이다.올해 초 유정복 인천시장은 미국 출장에서 K콘텐츠 활성화를 위해 글로벌 영상·미디어 업체 대표 등 4개 기업 관계자들과 협약을 체결했다.사업 참여 의향서(LOI)를 제출한 MBS 그룹은 캘리포니아주에 본사를 두고 있는 글로벌 스튜디오 개발 및 운영기업이다. 이 기업은 세계적인 콘텐츠 제작자들을 대상으로 제작과 스튜디오 기반 대여 서비스를 제공하고 있다.미국의 유명 호텔체인 ‘케슬러 컬렉션’은 아시아 진출 방안의 하나로 K콘랜드의 손을 맞잡았다. 부티크 호텔 및 관광 집객시설 도입에 마스터 디벨로퍼로 참여를 검토 중이다. 케슬러 컬렉션은 애틀랜타 사바나 지역의 폐허가 된 발전소를 엔터테인먼트 구역으로 탈바꿈시킨 플랜트 리버사이드 디스트릭트가 주요 실적이다.윤원석 인천경청장은 “영상·미디어 산업은 영상 제작 인프라 강화, 관광 유치, 콘텐츠 지식재산권(IP) 확보 등 부가가치가 큰 분야”라며 “인천경제자유구역의 투자유치 환경을 개선하고 인프라를 구축해 세계적인 K콘텐츠 메카로 도약하겠다”고 말했다.강남주 기자