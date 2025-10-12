전남농업박물관, 농경 유산 연구 서적 발간 추진

완도 청산도 구들장 논 등 20여 개를 대상 현지 조사 진행

이미지 확대 전남농업박물관이 장흥 청태천 농경문화유산 현장조사를 하고 있다.

전라남도농업박물관이 지역의 농경 유산을 집중 조명하기 위한 현지 조사와 연구 서적 발간에 나섰다.‘농도’인 전남은 전국을 대표하는 곡창지대를 기반으로 농업과 관련된 다양한 문화유산을 대거 보유해 전 세계적 가치와 의미가 높은 지역이다.이에 전남농업박물관은 올해까지 유·무형의 농경 유산에 대한 현지 조사와 선행 연구 등 기초 사료 조사와 전승자 등을 중심으로 현장 인터뷰 등을 진행해 전남 농경문화에 대한 기록화 작업과 역사적 가치를 조명할 방침이다.현지 조사는 세계중요농업유산과 국가중요농업유산으로 지정된 완도 청산도 구들장 논과 유네스코 세계무형문화유산인 진도 아리랑, 국가무형유산인 남도들노래 등 20여 개를 대상으로 진행된다.또 기록화 작업을 통해 향후 연구 서적 등을 발간하는 등 전남의 농경문화 유산의 가치와 의미를 공유하는 기회를 마련해 나갈 계획이다.김옥경 전남도농업박물관장은 “전남 농경 유산의 역사·문화적 가치를 체계적으로 정립하고 세계화하기 위해 현지 조사와 기록화 작업을 추진하게 됐다”며 “앞으로 전남 농경문화유산에 대한 연구 서적 등도 함께 발간해 전남의 농경 유산의 가치를 공유하고 인식할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자