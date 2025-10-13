목포시, 수산식품 수출단지 2026년 본격 운영···수산식품 수출 1번지 도약

수산식품수출단지 2026년 본격 가동 목표 추진

국내 최대 규모 마른김 거래서···내년 개장 예정

전남 목포시가 대양산업단지 안에 수산식품수출단지를 2026년 본격 가동 목표로 잡은 가운데 세계 시장을 주도할 수산식품 수출 허브항으로 도약할 채비를 서두르고 있다.추진중인 수산식품수출단지는 총사업비 1천 136억 원을 투입해 가공공장, 냉동·냉장 창고, 국제 마른김 거래소 등을 갖춘 종합 클러스터로 구축된다. 현재 공정률은 48%이다.특히 가공공장은 김, 해조류, 전복 등 지역 특산 수산물을 처리할 수 있는 36개 첨단 시설로 마련되며 식품안전관리인증기준(HACCP·해썹) 체계를 갖춰 수출 경쟁력을 높인다. 세계적으로 건강·웰빙 트렌드와 K-푸드 인기가 확산하면서 김을 포함한 수산식품 수요가 꾸준히 증가 추세에 있다.시는 김 산업에 집중 투자한 결과, 지난 2024년 김 수출액 1억 3천308만 달러를 기록하며 전국 지자체 1위를 차지했다. 올해 8월까지도 전년 대비 33% 증가한 1억 2천638만 달러를 달성해 글로벌 마케팅과 해외 바이어 유치 등 적극적인 정책 추진 성과를 입증했다.내년 개장을 앞둔 국제 마른김 거래소는 국내 최대 규모로 조성돼 김 산업의 투명성과 효율성을 높이고세계 시장을 주도하는 교역 허브로 자리매김할 전망이다.시 관계자는 “수출단지와 거래소 조성은 지역 경제 활성화와 수산업의 미래 성장 동력을 확보하는 핵심 사업”이라며 “김과 수산식품을 세계적 경쟁력을 갖춘 산업으로 발전시켜 글로벌 블루푸드 시장을 선도하겠다”고 말했다.임형주 기자