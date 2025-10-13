서울 관악구, ‘탄소 중립 청소년 인플루언서’ 키운다

청소년 10명 대상 11월까지 양성 교육

이미지 확대 관악 ‘탄소중립 생활 실천’ 청소년 인플루언서 키운다 서울 관악구에서 탄소중립 생활 실천을 알리기 위해 청소년 인플루언서 양성을 위한 교육이 진행 중이다.

서울 관악구가 지역 내 탄소중립 실천 문화 확산을 위해 ‘탄소중립 청소년 인플루언서 양성 교육’ 과정을 운영한다.13일 관악구에 따르면 이번 프로그램은 관악구 환경교육센터의 지역 특화 환경교육사업으로 참가자들이 관악구의 환경 문제를 주제로 직접 영상을 제작하는 게 목표다. 소그룹으로 환경 이해, 탄소중립, 지속가능발전 등 이론 교육과 영상 기획, 촬영, 편집 등 실습 과정을 받게 된다.교육은 지난달 말부터 다음달 중순까지 매주 토요일 2시간씩 총 12회 동안 진행된다. 관악구에 거주하는 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지 청소년 10명이 대상이다. 출석률 80% 이상은 관악구 환경교육센터장 명의로 수료증도 발급된다.이와 함께 관악구는 주민과 기관, 기업의 환경교육 참여를 지원하기 위해 ‘관악구 환경교육 상담 콜센터’를 시범 운영하고 있다.콜센터는 공휴일을 제외한 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 점심 시간을 제외하고 운영된다. 전화나 이메일로 누구나 환경 관련 상담을 받을 수 있다.그밖에도 관악구는 환경교육 기반 강화와 전문가 양성을 위해 온라인 정보교류 플랫폼, 사회환경교육 강사 양성과정 등을 추진하고 있다.박준희 관악구청장은 “관악형 환경교육은 지역의 특성과 자원을 반영해 구민 누구나 쉽게 환경을 배우고 실천할 수 있도록 돕는 데 목적이 있다”며 “교육 과정에서 배운 내용이 자연스럽게 일상 속 탄소중립 실천까지 이어질 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.김주연 기자