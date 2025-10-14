메뉴
장성군, ‘장성쌀 소비 촉진 캠페인’···‘장성햅쌀’ 우수성 알려

임형주 기자
수정 2025-10-14 10:07
입력 2025-10-14 10:07

장성군 쌀전업농, 고품질 장성쌀 소비 촉진 팔 걷어
장성로컬푸드 첨단직매장서 ‘장성쌀 소비 촉진 캠페인’

(사)한국쌀전업농 장성군연합회가 장성로컬푸드 첨단직매장에서 ‘장성쌀 소비 촉진 캠페인’을 열었다. (장성군 제공)
(사)한국쌀전업농 장성군연합회가 장성로컬푸드 첨단직매장에서 ‘장성쌀 소비 촉진 캠페인’을 열었다. (장성군 제공)


전남 장성군은 한국쌀전업농 장성군연합회가 최근 장성로컬푸드 첨단직매장에서 ‘장성쌀 소비 촉진 캠페인’을 열고 고품질 쌀 생산운동 홍보 활동을 펼쳤다고 14일 밝혔다.

캠페인 자리에서는 장성 쌀전업농 회원과 김한종 장성군수, 장성군 농협알피씨(RPC) 대표 등 50여 명이 직매장 고객들에게 홍보용 장성햅쌀 400개를 증정하며 장성쌀의 우수성을 알렸다.

장성쌀은 지난해 열린 ‘제27회 전국 고품질쌀 생산 우수쌀 전업농 선발대회’에서 농림축산식품부 장관상을 수상한 바 있다. ‘제33회 전국 으뜸농산물 한마당 품평회’에서도 ‘장성엔(N)산소미’가 곡류 부문 대상을 수상하는 등 대외적으로 품질을 인정받고 있다.

현장을 찾은 김한종 장성군수는 “보다 많은 소비자들이 고품질 장성쌀을 만날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임형주 기자
