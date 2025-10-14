영광군, 묘량 파크골프장 개장···주민들 ‘소통 공간으로’

영광군, 18홀 규모 묘량 파크골프장 개장

군민 건강 증진과 생활체육 활성화 기대

이미지 확대 전남 영광군이 18홀 규모의 묘량 파크골프장을 개장했다. (영광군 제공)

전남 영광군은 묘량면 신천리 일원 22,000㎡ 부지에 18홀 규모의 파크골프장을 개장했다고 14일 밝혔다.이번에 조성된 묘량 파크골프장은 총사업비 12억 3천만 원을 투입해 조성되었으며, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 생활체육시설로 자리 잡을 전망이다. 코스는 초보자부터 숙련자까지 이용할 수 있도록 다양하게 구성되어 있으며 주차장, 화장실 등 편의시설도 함께 마련됐다.13일 열린 개장식에는 지역 주민과 체육동호인, 관계 공무원 등 300여 명이 참석해 새롭게 조성된 체육시설의 개장을 함께 축하했다.장세일 영광군수는 “묘량 파크골프장은 친수공간을 활용해 시원하고 쾌적하게 조성된 생활체육공간”이라며 “푸르른 잔디 위에서 공을 치며 이웃과 함께 걷고, 세대가 어우러져 웃음과 건강을 나누는 영광군 생활체육의 새로운 거점이 될 것”이라고 말했다.영광군은 이번 파크골프장 개장을 계기로 생활체육 기반을 한층 강화하고, 군민 누구나 가까운 곳에서 체육활동을 즐길 수 있는 여건을 지속적으로 확충해 나갈 계획이다.임형주 기자