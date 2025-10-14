‘캄보디아 사태’에…인천시 의료봉사단 파견 ‘없던 일’로

이미지 확대 인천시 포스터.

캄보디아에 대학생 의료봉사단을 파견하려 했던 인천시 계획이 ‘캄보디아 사태’로 잠정 중단됐다.14일 인천시에 따르면 ‘청년 글로벌 의료봉사단’ 모집을 중단하고 봉사단 파견 계획도 취소했다.의료봉사단 파견은 인천시, 신한금융지주회사, 인하대병원이 주관한다. 지난달 29일부터 오는 22일까지 봉사단을 모집하고 11월 12일 최종 합격자 발표, 12월 15~20일 캄보디아에서 위생 교육, 학교 환경 미화 등 봉사활동을 펼칠 계획이었다.그러나 최근 캄보디아에서 한국인이 실종·납치되는 사건이 급증하고 급기야 고문을 받던 대학생이 숨지는 일까지 발생하면서 인천시의 이같은 계획에 대해 논란이 일었다.김교흥 더불어민주당 의원(인천 서갑)은 이날 성명을 내 “국가가 특별여행주의보를 발령하고 ‘캄보디아 사태’에 총력 대응 중인데 인천시는 청년들을 위험지역으로 내몰고 있다”며 “전면 취소하라”고 촉구했다.이어 “시가 해야 할 일은 ‘못 가게 막는 것’이지 ‘밀어 넣는 것’이 아니다”고 덧붙였다.강남주 기자