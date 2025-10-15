완도군, 지방자치경영 사회적 경제 부문 대상 수상

주민과 함께 불가사리 수거해 비료로 재활용하고 농가에 공급

이미지 확대 완도군이 14일 서울 공군호텔에서 열린 ‘제30회 한국지방자치경영대상’ 시상식에서 사회적 경제 부문 ‘대상’ 을 수상하고 있다.

전남 완도군이 14일 서울 공군호텔에서 열린 ‘제30회 한국지방자치경영대상’ 시상식에서 사회적 경제의 저변을 확대하고 주민 참여형 순환 경제 모델을 정착시킨 공로를 인정받아 ‘대상’을 수상했다.한국공공자치연구원이 주관하고 행정안전부가 후원하는 한국지방자치경영대상은 지방자치제 도입 30년을 맞아 각 지자체의 행정 혁신과 정책 성과를 종합적으로 평가해 우수 지자체를 선정·시상하고 있다.올해는 10여 개 부문에서 전국 지자체들이 치열하게 경쟁했으며 완도군은 사회적 경제 부문에서 주민 참여형 순환 경제 모델을 정착시킨 공로를 인정받아 대상을 수상했다.완도군은 마을 기업과 협력해 유용 패류 자원에 피해를 주는 불가사리를 수거해 비료로 재활용하고 농가에 공급하는 사업을 추진해 수산자원 보호와 농업 생산성을 높이는 동시에 지역 내 자원 순환 체계 확립 및 일자리 창출과 공동체 회복에 기여했다는 평가를 받고 있다.특히 외부 지원 의존보다 주민이 생활 현장에서 사업을 발굴, 실행함으로써 주민 참여형 사회문제 해결의 모범 사례로 호평을 받았다.신우철 완도군수는 “주민들의 참여로 대상을 수상해 완도군의 위상을 드높일 수 있었다”며 “앞으로도 주민과 함께 지역 문제를 해결해 정주 여건 개선 및 지속 가능한 지역 발전을 추진 하겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자