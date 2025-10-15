목포해경, 수상레저기구 기관고장 방지 ‘무상 점검’ 실시

영암 삼호소형어선물양장서···10월 18일 오전 9시부터

사전예약 통해 참여, 가을철 안전 사고 대비 참여 당부

이미지 확대 목포해경이 동력수상레저기구에 대한 무상 안전점검을 실시하고 있다. (목포해경 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목포해양경찰서는 동력수상레저기구 기관 고장으로 인한 사고를 예방하고 안전문화 확산을 위해 무상점검을 실시한다고 15일 밝혔다.이번 무상점검은 오는18일 오전 9시부터 전남 영암군 삼호소형어선물양장에서 진행 되며 사전예약(061-241-2251)을 통해 참여할 수 있다.목포해경에 따르면 최근 3년간 가을철(9월~10월)에 발생한 동력수상레저기구 사고 35건중 30건(85%)이 기관고장이나 운항자의 안전 부주의로 인해 발생 한 것으로 나타났다.이에 해경은 한국수상레저안전협회 및 전문 점검업체와 협업하여 무상 장비점검을 실시하고, 안전문화 확산을 위해 ▲출항 전 사전점검 방법 ▲기관고장 시 대응요령 ▲수상레저활동 안전수칙 교육 등 안전 캠페인도 병행할 예정이다.목포해경 관계자는 “수상레저기구는 해상에서 기관고장으로 표류사고가 가장 많이 발생하고 전복, 좌초 등 대형사고로 이어질 수 있어 장비점검이 무엇보다 중요하다” 며 “안전하고 즐거운 레저활동을 위해 운항 전 점검을 반드시 실시해주시길 당부드린다”고 말했다.임형주 기자