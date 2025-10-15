중구 “남대문쪽방촌 주민 새 보금자리…선이주 선순환 재개발 결실”

양동구역 11·12구역 ‘해든센터’ 8월 준공

이미지 확대 중구 공공임대주택 ‘해든집’ 김길성(왼쪽) 서울 중구청장이 지난 14일 ‘남대문 쪽방촌’에서 ‘해든집’으로 이주한 주민을 찾아 축하하고 있다.

서울 중구가 ‘남대문 쪽방촌’에 거주하던 주민들이 새 보금자리 ‘해든집’으로 이주했다고 15일 밝혔다.중구 관계자는 “중구와 서울시, 사업시행자 등이 힘을 모아 민간 재개발 전국 최초로 추진된 ‘선(先)이주 후(後)개발’ 정책이 결실을 맺었다”고 소개했다.이들이 입주한 ‘해든센터’는 지난 8월 양동구역 11·12지구에 ‘해든센터’에 준공됐다. ‘해든센터’는 도시정비형 재개발사업의 기부채납 형식으로 건립된 공공복합시설이다. 연면적 8400여㎡ 규모의 18층 건물에 공공임대주택(해든집) 182세대와 사회복지시설, 편의시설이 함께 들어섰다.다른 지역에 거주시설을 확보해 이주하는 게 아니라 이곳에 남고 싶어하는 주민들을 위해 중구는 서울시, 사업시행자, 전문가 등과 ‘선(先)이주-선(善)순환’모델로 정비계획을 변경하기로 했다. 기존 건물을 철거하기 전에 먼저 주민들이 입주할 임대주택을 마련하고, 이주를 마친 뒤 본격적인 개발을 진행하는 방식이다.중구가 실태조사와 면담, 이주대책 설명회, 물품 지원, 환경 관리 등을 주민들과 꾸준히 소통한 결과, 지난달 142가구가 임대주택 ‘해든집’으로 입주를 마쳤다. 입주 초기 혼란을 줄이기 위해 지난 15일 ‘찾아가는 전입신고 서비스’를 운영하기도 했다.민간기업의 따뜻한 손길로 해든집이 채워졌다. 노벨리스코리아가 소형냉장고 45대를, 롯데백화점 본점이 주방용품으로 구성된 입주 환영꾸러미 160세트를 중구에 후원해 쪽방촌 주민들에게 전달했다. 오세훈 서울시장과 김길성 중구청장은 전날 해든센터를 찾아 쪽방촌 주민들의 이주를 축하하고 시설을 둘러봤다.양동구역 제 11·12지구 정비사업에도 속도가 붙을 것으로 보인다. 철거 작업 중인 남대문 쪽방촌 자리에는 지하 10층부터 지상 32층, 연면적 약 5만 1928㎡ 규모의 업무·근린생활시설이 들어설 예정이다.김길성 중구청장은 “이번 남대문 쪽방촌 주민들의 원활한 이주는 중구가 주민들과 소통하고 지원한 결실”이라며 “쪽방촌 주민들이 따뜻한 보금자리에 안정적으로 정착할 수 있도록 지속적으로 살피고, 중구의 재개발이 갈등없이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자