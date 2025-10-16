중랑구 ‘내가 GREEN 중랑; 지구한끼’ 개최…지구를 위한 식탁 실험

환경교육센터에서 10월 18일까지

이미지 확대 중랑구 환경 아동극 ‘지구용사 푸름이’ 관람 모습. 중랑구 제공

서울 중랑구는 세계 식량의 날을 맞아 오는 15일부터 18일까지 환경교육센터에서 ‘내가 GREEN 중랑; 지구한끼’ 행사를 운영한다고 16일 밝혔다.올해로 80주년을 맞은 세계 식량의 날은 유엔식량농업기구(FAO)가 지정한 국제기념일로, 올해 주제는 “더 나은 식품과 더 나은 미래를 위한 협력(Hand in Hand for Better Foods and a Better Future)”이다. 구는 ‘한 끼 식탁이 지구를 살리는 시작점’이라는 메시지 아래 먹거리와 생활방식의 변화를 통해 지속가능한 미래를 함께 모색하는 프로그램을 마련했다.행사는 15일 성인 대상 ESG 특강 ‘기업에게 부탁해’로 시작했다. 참여자들은 쓰레기 줄이기와 친환경 소비를 배우며, 개인의 실천이 사회적 변화를 이끄는 과정을 체험했다.세계 식량의 날인 16일에는 성인 대상 ‘채식 먹어볼 만두’와 초등학생 대상 ‘에코K-pop’ 프로그램이 운영되며, 중랑양원미디어센터에서는 다큐멘터리 ‘일과날’ 상영과 감독과의 대화(GV)가 열린다. 17일에는 유아 대상 환경 아동극 ‘지구용사 푸름이’와 ‘로컬미식’ 체험이 마련돼, 친환경 곡물과자·차 만들기 체험이 진행된다.18일에는 환경교육센터 개관 4주년을 맞아 새로 단장한 상설전시 ‘기후위기’가 공개된다. 커튼 업사이클링, 에코프린팅, 손수건 만들기 등 가족 참여형 체험 부스도 함께 열린다.류경기 중랑구청장은 “구민들이 이번 행사를 통해 지속가능한 먹거리와 생활방식을 실천으로 이어가길 기대한다”고 말했다.유규상 기자