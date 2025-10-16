도봉구 방학천 옹벽, 주민 이야기 담은 산책길로 재탄생

이미지 확대 도봉구 방학천 옹벽에 사계절 풍경을 담은 벽화가 그려져 있다. 도봉구 제공

방학천(금강아미움 맞은편~방학교) 옹벽 약 360m 구간이 걷고 싶고 머무르고 싶은 산책길로 새롭게 단장됐다.서울 도봉구는 이달 초 방학천의 좌측 옹벽 구간 벽화 조성사업을 완료해 전체 구간의 경관 정비를 마쳤다고 16일 밝혔다.이번 사업으로 칙칙한 회색빛 옹벽은 색채와 이야기가 어우러진 갤러리형 보행로로 바뀌었다. 벽화에는 방학천의 사계절 풍경이 생동감 있게 표현돼 있으며, 곳곳에는 주민들이 직접 쓴 시와 글귀가 더해져 따뜻한 분위기를 자아낸다. 주민들의 방학천에 대한 추억과 애정이 자연스럽게 묻어난다고 구는 설명했다.주민들은 변화된 산책길에 만족감을 드러냈다. 한 주민은 “옹벽만 있을 땐 삭막했는데, 이제는 밝고 산뜻해 산책이 기다려진다”고 말했다. 또 다른 주민은 “아이들과 함께 사진을 찍고 글귀를 읽는 재미가 생겼다”고 했다.오언석 도봉구청장은 “방학천 벽화는 주민들의 이야기가 함께 어우러진 공간”이라며 “앞으로도 방학천이 지역 주민과 방문객 모두에게 사랑받는 곳으로 자리매김할 수 있도록 유지·관리에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자