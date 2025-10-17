강문식 ㈜파루 대표이사 ‘2025년 순천시민의 상’ 수상

지역 경제 발전·일자리 창출에 크게 기여

2022년 ‘자랑스러운 전남인’ 선정

이미지 확대 강문식 ㈜파루 대표가 지역 경제 발전과 일자리 창출에 기여한 공로로 순천시민의 상을 수상한 후 노관규 시장과 기념사진을 찍고 있다.

강문식 ㈜파루 대표이사가 ‘2025년 순천시민의 상’을 수상했다.강 대표는 지난 15일 오천그린광장에서 시민 2만여명이 참석한 가운데 24개 읍면동 화합행사와 함께 열린 제31회 순천시민의 날 기념식에서 시민의 상을 받았다.㈜파루는 순천산단에 위치한 태양광 전문기업이다. 순천향토기업으로 전남 동부권 기업중 유일하게 코스닥에 상장돼 있다. 강 대표는 대한민국을 대표하는 강소기업으로 성장하며 도전과 혁신의 기술력을 키워내고, 지역 경제 발전과 일자리 창출에 크게 기여한 공로로 수상의 영예를 안았다.광양 출신으로 지역 인재 채용과 사회공헌활동에 앞장서고 있는 강 대표는 지난 2022년에는 ‘자랑스러운 전남인상’을 받기도 했다. 수십년간 지역사회의 인재 발굴을 위한 장학금과 다문화가정, 취약계층 아동 지원 등 기업의 사회환원 활동에도 적극적으로 참여하고 있다.순천 최종필 기자