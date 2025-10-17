도봉구, ‘도봉산옛길 가을맥주축제’ 개최…역사와 정취 함께

이미지 확대 2025 도봉산옛길 가을맥주축제 홍보 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구는 오는 25일 도봉산옛길 상점가에서 ‘2025 도봉산옛길 가을맥주축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.축제는 올해로 두번째다. 지난해 도봉로 181길 일부 구간에서 진행됐던 축제를 도봉산옛길 상점가(도봉로181길, 도봉로 891, 도봉산3길 일대) 전역으로 확대해 개최한다.늘어난 구역만큼 즐길 거리는 더욱 다채로워졌다. 인공지능(AI) 인생네컷, 3차원(3D)펜 체험, 네일아트, 비즈공예, 버블쇼, 퍼스널칼라 체험 등 누구나 참여하고 즐길 수 있는 다양한 부스가 운영된다.축제의 흥을 돋우는 문화공연도 한층 풍성해졌다. 전 태권도 국가대표이자 현재 배우, 가수로 활동하고 있는 이동준과 ’미스터트롯2’에서 많은 사랑을 받은 트로트 가수 최대성, 김미주의 무대가 준비돼 있다.축제를 찾은 방문객을 위한 이벤트도 마련된다. 상점가에서 1만원 이상 구매한 영수증을 제시하면 맥주 1잔을 무료로 제공한다.오언석 도봉구청장은 “많은 볼거리, 즐길거리가 가득한 만큼 주민 모두가 행복한 시간을 보낼 수 있을 것으로 기대한다”며 “지역 상권과 주민이 함께 만드는 이번 축제에서 도봉산옛길의 역사와 정취도 함께 느껴보시길 바란다”고 말했다.유규상 기자