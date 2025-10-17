메뉴
완도군, 보길·노화도 급수 공급망 사업 본격화

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-10-17 11:30
입력 2025-10-17 11:30

해남-노화읍 육상·해저 상수 관로 31.1㎞와 배수지 등 설치

완도군 보길(노화) 급수 구역 비상 공급망 구축 사업 계획 평면도.
이상기후로 인한 가뭄 피해를 겪었던 전남 완도군이 보길·노화도에 안정적인 용수 공급을 위해 ‘보길(노화) 급수 구역 비상 공급망 구축 사업’을 추진한다.

이번 급수 공급망 사업은 총 사업비 679억 원을 투입해 광역 상수도를 해남 분기점에서 노화읍까지 상수 관로 31.1㎞(육상 관로 21.9㎞, 해저 관로 9.2㎞), 배수지 1개소, 가압장 2개소 등 시설 용량 1,000㎥/일의 시설을 설치한다.

다음 달까지 실시설계 등을 마치고 12월에 발주, 2027년 말 사업을 완료할 예정이다.

사업 추진에 필요한 인허가 등 행정적 지원은 완도군이 담당하고 설계 및 공사는 한국수자원공사에서 추진할 계획이다.


완도군 관계자는 “해저 관로를 통해 광역 상수도를 공급함으로써 가뭄으로 인한 물 부족 등 도서 지역 용수 공급의 근본적인 문제가 해결될 것으로 전망된다”며 “사업이 조기에 착공되고 차질 없이 추진될 수 있도록 사업 지원에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
