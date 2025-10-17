윤유현 서울 서대문구의원, ‘지방자치 의정부문 대상’ 수상

이미지 확대 윤유현(오른쪽) 의원이 ‘대한민국 뉴리더대상’ 시상식에서 지방자치 의정부문 대상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서대문구의회 제공

서울 서대문구의회는 윤유현(남가좌1·2동, 북가좌1·2동) 서대문구의원이 ‘대한민국 뉴리더대상’ 시상식에서 지방자치 의정부문 대상을 받았다고 17일 밝혔다.사단법인 한국신문방송인협회가 주최한 이번 시상식은 ‘미래를 바꾸는 리더십’을 주제로 열렸으며, 정치·행정·교육·언론·의료·문화·공공·청년 등 각 분야에서 공익과 혁신을 실천해 온 인물과 단체를 선정해 시상했다.서대문구에 따르면 윤 의원은 40년 넘게 서대문구에서 생활하며 구민과 함께 다양한 지역 활동을 이어왔다.특히 제6대(2010년)를 시작으로 8대, 9대에 연이어 구민의 선택을 받은 3선 구의원으로, 제8대 전반기 의장, 제9대 전반기 서대문구의회 더불어민주당 원내대표, 제9대 후반기 1기 예산결산특별위원장 등을 역임했다.북가좌동에 보건지소 유치(2013년), 불광천 해담는다리 야외공연장 조성, 백련시장 현대화 사업은 물론 명지대 대운동장 인조잔디 조성 등 지역 발전을 위해서도 힘써 왔다. 서대문구 처음으로 불광천변에 파크골프 연습장을 설치 완공했으며, 명지대 신관(MCC관) 내 다목적 체육시설을 조성하는 데 역할을 했다.9대 의회 들어서는 지난해 의원연구단체인 ‘전통시장·지역축제진흥연구회’를 구성해 전통시장 발전과 지역축제 활성화를 통해 서대문구 고유의 유산을 지키고 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣을 방안을 모색하고 있다.윤 의원은 “영광스러운 수상에 감사한 마음을 전한다. 앞으로도 지역 내 협력체제를 유지와 서대문구 발전과 지역 현안 해결을 위해 더 노력하겠다”고 소감을 전했다.한준규 기자