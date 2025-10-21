메뉴
도봉구, 무수골 논서 벼 수확…도심 속 추수한마당

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-10-21 11:11
입력 2025-10-21 11:11
오언석 서울 도봉구청장이 지역 아이들과 함께 벼 베기 체험을 하고 있다. 도봉구 제공
오언석 서울 도봉구청장이 지역 아이들과 함께 벼 베기 체험을 하고 있다. 도봉구 제공


서울 도봉구는 오는 24일 무수골 친환경 논 체험장에서 ‘무수골 논 추수한마당’ 행사를 개최한다고 21일 밝혔다.

참여자들은 벼 수확부터 탈곡, 도정까지 전통 벼농사 과정을 직접 체험해 볼 수 있으며, 볏짚을 활용한 전통 놀이 등 다양한 참여형 프로그램도 함께 즐길 수 있다.

행사는 오전과 오후 두 차례로 나뉘어 진행된다. 1부는 행사는 오전 9시부터 11시 40분까지 사전에 모집한 창동초등학교 5학년 3개 학급 60여 명을 대상으로 진행된다. 2부는 오후 1시부터 3시 30분까지 도봉구에 거주하는 6세 이상 자녀를 둔 가족 25팀을 대상으로 운영된다. 참가 신청은 도봉구 누리집을 통해 선착순으로 받는다.

오언석 도봉구청장은 “올 한 해 구민들과 함께 정성껏 재배하고, 수확한 쌀은 지역 내 취약계층에 배부될 예정”이라며 “앞으로도 도심 속에서 자연을 체험하고 농업의 가치를 이해할 수 있는 뜻깊은 시간을 많이 마련해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
