관악구, 스타트업 서비스 실증하는 ‘공공 테스트베드’ 됐다

이미지 확대 박준희 관악구청장 박준희 관악구청장

관악구 제공

서울 관악구는 스타트업의 혁신 기술과 서비스를 시험·검증하는 ‘공공 테스트베드’를 지원한다고 29일 밝혔다.관악구는 서울대 캠퍼스타운사업단과 공동으로 지난 23~24일 ‘관악S밸리 혁신기술 공유회’를 열었다. 관악S밸리에 입주한 기업의 기술과 공공서비스를 제공하는 관악구청, 관악노인종합복지관과 협력을 돕기 위해서다.이번 행사에는 인공지능(AI), 헬스케어 등 4차 산업의 핵심 기술을 기반으로 하는 11개 기업이 참여했다.▲ 복지 ▲ 보건·의료 ▲ 행정 혁신 등 3개 분야로 나눠 각 기업이 공공행정 서비스에 적용할 수 있는 사업 모델을 제안하면, 구청 관계부서와 공공기관 관계자가 피드백을 공유하는 방식으로 진행됐다. 현장에서는 기관과 기업간 일대일 논의도 이뤄졌다.관악구는 이번 행사를 시작으로 ‘관악S밸리 공공서비스 실증 지원 프로그램’을 매년 정례화할 계획이다.박준희 구청장은 “스타트업에는 실증과 성장의 기회를, 구민에게는 향상된 공공서비스를 제공하는 이 사업을 통해 기업 성장과 공공서비스 혁신이라는 두 마리 토끼를 잡겠다”고 말했다.김주연 기자