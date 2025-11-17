메뉴
현대제철 순천공장, ‘사랑의 김장김치’ 성금 전달···225세대 대상

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-11-17 14:18
입력 2025-11-17 14:18

1995년부터 30년째
지역내 취약계층 김장김치지원

이미지 확대
왼쪽 세번째부터 류상철 순천조례종합사회복지관장, 한석욱 현대제철 순천공장 냉연업무지원팀장, 황경화 순천조례종합사회복지관 사무국장.
왼쪽 세번째부터 류상철 순천조례종합사회복지관장, 한석욱 현대제철 순천공장 냉연업무지원팀장, 황경화 순천조례종합사회복지관 사무국장.


현대제철 순천공장이 17일 공장내 홍보 룸에서 동절기를 맞아 지역 내 취약계층을 위한 ‘사랑의 김장김치’ 성금 전달식을 가졌다.

‘사랑의 김장김치 나눔’은 현대제철 순천공장의 대표적인 사회공헌활동이다. 지난 1995년부터 30년째 매년 이어져 온 지역 상생 사회공헌활동 프로그램이다.

이날 전달식에는 한석욱 현대제철 순천공장 (순)냉연업무지원팀장과 류상철 순천조례종합사회복지관장, 황경화 복지관 사무국장이 참석했다.

이미지 확대
현대제철 순천공장이 17일 동절기를 맞아 지역 내 취약계층을 위한 '사랑의 김장김치' 성금 전달식을 가졌다.
현대제철 순천공장이 17일 동절기를 맞아 지역 내 취약계층을 위한 ‘사랑의 김장김치’ 성금 전달식을 가졌다.


순천조례종합사회복지관은 현대제철 순천공장의 후원성금으로 김장김치(5㎏) 225개 박스(500만원상당)를 구입해 독거노인, 장애인, 한부모·조손가정, 다문화가정 등 취약계층 225세대에 전달할 예정이다.

그동안 현대제철 순천공장은 지역사회와 함께하는 다양한 나눔활동을 통해 소외된 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 꾸준히 지원해 왔다. 지역사회 맞춤형 사회공헌활동을 이어가는 등 독거노인 밑반찬 배달지원, 임직원 봉사활동, 범죄피해자 주거환경 개선, 다문화가족 방문교육사업, 지역사회 행사지원 등으로 지역민과의 상생을 실천하고 있다.

순천 최종필 기자
