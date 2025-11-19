세운지구 주민들 “선정릉 주변엔 고층빌딩…종묘는 안 되나”

재개발 지연 속 주민들 분통

이미지 확대 세계문화유산 선정릉 주변 고층빌딩. 세운4구역 토지주

종묘 인근 세운4구역 재개발사업을 두고 적정성 논란이 이어지는 가운데 세운4구역 토지주들이 “선정릉은 문제없고 종묘는 안 되는가”라며 반발했다.세운지구 주민들은 19일 입장문을 내고 “세계문화유산인 강남 선정릉은 고층 건물들이 즐비한 강남 CBD 핵심 권역 내에 있지만, 2009년 세계문화유산으로 등재됐다”며 이같이 말했다.이어 “선정릉으로부터 약 250ｍ 지점에는 포스코센터빌딩(151ｍ)과 DB금융센터빌딩(154ｍ)가 있고, 약 500~600ｍ 지점에는 초고층빌딩인 무역센터빌딩(227ｍ)가 있지만 세계문화유산 등재(취소)가 문제 되지 않았다”고 주장했다.그러면서 “선정릉 세계문화유산 코어존과 버퍼존(코어존에서 100ｍ 이내 지역)이 지정돼 있고, 버퍼존의 건축물 높이는 앙각 27도 이하로 제한하고 있을 뿐”이라고 강조했다.서울시는 최근 세운4구역 재정비촉진계획 변경안을 고시하면서 건물 최고 높이를 당초 종로변 55ｍ·청계천변 71.9ｍ에서 각각 101ｍ·145ｍ로 상향했다. 다만 종묘 경계에서 100ｍ 이내에는 앙각 27도 규정을 확대 적용해 실질적 최고 높이는 종로변 98.7ｍ, 청계천변 141.9ｍ로 조정했다.주민들은 “세운4구역은 종묘 정전에서 바라보면 잘 보이지도 않는 측면에 위치하고 있다”면서 “주 시야각 60도 밖에 위치해 잘 드러나지도 않는 지역인데 유독 세운4구역만 콕 집어 맹목적인 높이 규제를 20년 넘게 강제하는 것은 도저히 용납할 수 없다”고 목소리를 높였다.유규상 기자