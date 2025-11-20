중랑구, 새 ‘파크 골프장’ 마련…신내노인종합복지관 옥상 활용

4홀 코스 신설…어르신 접근성 강화

이미지 확대 중랑구립파크골프장 모습. 중랑구 제공

서울 중랑구는 구립신내노인종합복지관 옥상에 4홀 규모의 파크골프장을 추가로 조성했다고 20일 밝혔다. 지난 19일 열린 개장식에는 류경기 중랑구청장과 지역 주민, 복지관 회원 등 60여명이 참석했다.신내노인종합복지관 파크골프장은 옥상 유휴공간을 활용해 조성됐으며, 초보자도 안전하게 즐길 수 있는 교육형 코스와 휴식공간이 함께 마련됐다.앞서 구는 중랑구립파크골프장을 지난해 4월 16일 조성해 운영해왔다. 중랑천 월릉교와 이화교 사이에 위치하며, 8248㎡ 규모에 9홀 코스로 마련됐다. 개장 이후 총 4만 836명이 이용했고, 예약률은 95%에 달한다.각 골프장 운영은 중랑구시설관리공단이 맡고 있으며, 예약은 공단 누리집에서 이용 2주 전부터 가능하다. 팀원 중 구민 비율에 따라 월·화·수요일 순으로 우선 예약이 가능한 구민 우선예약제를 시행하고 있다. 이용 요금은 3시간 기준 중랑구민 1만원, 타 지역 주민 2만원이다.공단은 온라인 사전예약·결제 시스템을 안정적으로 운영하며 공정한 이용 환경을 구축한 성과로 서울시 ‘2025년 하반기 적극행정 우수사례 공모’에서 장려상을 수상한 바 있다.류경기 중랑구청장은 “중랑천변 9홀 파크골프장과 복지관 옥상 4홀 파크골프장은 세대별로 누구나 즐길 수 있는 중랑구의 건강한 여가공간”이라며 “앞으로도 주민들이 더욱 안전하고 활기찬 일상을 보낼 수 있도록 생활체육·휴식 공간을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자