양천구, 구민이 직접 뽑은 ‘10대 뉴스’ 발표…‘서부트럭터미널 개발’ 다시 1위

총 6385명 참여 2만 7596표 기록

이미지 확대 2025년 ‘양천구 10대 뉴스’ 홍보 포스터. 양천구 제공

서울 양천구는 올해 구민의 삶에 긍정적인 변화를 이끈 주요 사업 가운데 관심과 공감을 가장 많이 얻은 ‘2025년 양천구 10대 뉴스’를 최종 선정해 20일 발표했다. 10대 뉴스는 한 해 동안 화제성이 높았던 정책과 숙원사업, 생활 편의 확대 등 구민 체감도가 큰 사업을 후보로 올린 뒤, 구민 투표를 통해 결정된다.이번 투표는 지난달 27일부터 이달 14일까지 19일간 온오프라인 병행 방식으로 진행됐다. 특히 어르신 등 디지털 취약계층을 고려해 오프라인 투표를 처음 도입했으며, 총 6385명이 참여해 2만 7596표를 기록했다. 참여자는 지난해보다 1134명, 투표수는 6509건 늘어 오프라인 투표가 참여 확대에 크게 기여한 것으로 분석된다.구민이 직접 뽑은 ‘2025년 양천을 빛낸 10대 뉴스’는 ▲1위 ‘서부트럭터미널 도시첨단물류단지’ 선정 9년 만에 첫 삽 ▲2위 신월동 첫 지하철역 ‘대장홍대선 연내 착공’ ▲3위 1000세대 이상 ‘대단지 아파트 재건축 순항’ ▲4위 세대공감 놀이터 ‘양천가족 거리축제’ ▲5위 ‘구민안전보험’ 시행 ▲6위 전국 단위 ‘Y교육박람회’ 개최 ▲7위 무더위 날릴 도심 속 피서지 ‘물놀이장’ 운영 ▲8위 또 하나의 건강 플랫폼, ‘보건소 별관’ 개관 ▲9위 ‘ICAO 고도제한’ 강화 선제 대응 ▲10위 공동육아방부터 키움센터까지 한곳에 보육타운 개관 등이다.특히 ‘서부트럭터미널’은 2023년에 이어 또다시 1위에 오르며 도시첨단물류단지 개발에 대한 구민 기대가 그만큼 높음을 보여줬다. ‘대장홍대선 연내 착공’은 오프라인 투표에서 1위를 기록해 신월동 교통 인프라 확충에 대한 주민 관심을 확인할 수 있었다.이기재 양천구청장은 “구민이 직접 뽑은 10대 뉴스는 구정 성과에 대한 평가이자, 앞으로의 정책 방향을 알려주는 나침반”이라며 “다양한 연령대와 지역의 의견이 골고루 반영된 만큼, 향후 정책 수립과 사업 추진에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.유규상 기자