서울시, 2년 만에 여의도공원 3배 크기 정원 조성…1년 앞당겨 목표 달성

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-11-20 11:35
입력 2025-11-20 11:35

매력·동행가든 1010곳 조성 완료
“‘5분 정원도시’ 빠르게 완성할 것”

이미지 확대
서울 강서구에 설치된 구조물 녹화 공간. 서울시 제공
서울 강서구에 설치된 구조물 녹화 공간. 서울시 제공


서울시가 합산 면적이 여의도공원 3배 크기에 달하는 1010개의 매력·동행가든을 만들었다고 20일 밝혔다. 정원이 된 부지는 총 68만㎡로 여의도공원(23만㎡)의 3배 규모다.

시는 지난해 시민 누구나 어디서든 정원을 만날 수 있도록 도심 곳곳에 정원을 만드는 ‘매력가든·동행가든 프로젝트’를 시작했다. 당초 계획은 2026년까지 정원 1007곳 조성이 목표였지만, 약 1년 앞당겨 목표를 달성했다.

현재까지 가로변과 주택가 정원인 매력가든이 967곳, 의료·복지시설에 사회적 약자를 위해 만든 동행가든이 43곳 생겼다. 시는 연말까지 140곳을 추가 조성할 계획이다.

시멘트 등 인공포장을 제거하고 녹지를 조성하거나, 버려진 공간을 정원으로 되살려 새롭게 녹지로 변화시킨 곳이 절반(34만㎡)에 달한다.

계절마다 특색있는 정원을 연출하기 위해 개화 시기를 달리한 교·관목 113만 8502주, 초화류 408만 7225본을 심어 다채로운 볼거리를 제공했다. 또 축구장 95개 넓이인 68만㎡ 규모의 녹지가 신규·재조성됨에 따라 이산화탄소 약 469t을 줄이는 효과도 봤다.

서울시가 단독으로 사업을 추진했으나 25개 전체 자치구가 동참 의사를 보이면서 정원 조성도 빨라졌다고 시는 밝혔다. 1010곳 중 서울시 추진이 741곳(73%), 자치구 추진이 269곳(27%)이다.


이수연 서울시 정원도시국장은 “매력가든·동행가든을 시작으로 시민이 정원 안에서 행복한 일상을 누리고, 서울을 찾는 방문객이 도시의 매력을 느끼도록 ‘5분 정원도시 서울’을 완성해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
