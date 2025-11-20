지하주택 침수 땐 119 연계 ‘종로 비상벨’…국무총리상 등 6관왕

지하주택 119 연계 종로 비상벨

‘제안활성화 우수공무원’ 국무총리상 등

이미지 확대 119 연계 ‘종로 비상벨’ 정문헌 서울 종로구청장이 전국 최초로 도입된 ‘종로 비상벨’을 점검하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구가 지하주택이 침수될 경우 등 119에 연계되는 ‘종로비상벨’로 국무총리상을 수상했다고 20일 밝혔다.종로구에 따르면, 이번 행정안전부 주관 ‘2025년 제안활성화 우수공무원’ 부문에서 김찬호 주무관은 종로비상벨 사업으로 서울시 약자와의 동행 공모사업 등 7건 제안 채택이나 실적 등을 인정받아 국무총리상을 받았다.또한 ‘2025 중앙우수제안 공무원 제안’ 부문에서 이일환 치수과장 등이 제안한 ‘종로 비상벨 사업 지하가구 재해·재난 대응 관리 시스템 구축’이 창의성과 실현 가능성에서 높은 평가를 받아 행정안전부 장관상을 받았다.이로써 전국 최초로 도입한 지하주택 119연계 종로 비상벨은 외부기관 평가에서 총 6관왕을 기록했다고 종로구는 전했다. 경계 단계인 2㎝ 이상 물이 차오르면 침수 센서가 감지해 구청, 거주자, 보호자, 동행파트너에 문자를 발송하는 기능을 갖췄다. 위험 단계인 15㎝ 이상 침수되면 자동으로 신고가 접수돼 소방서에서 출동한다. 거주자의 직접 신고도 가능하다.종로구는 올해까지 중증장애인과 만 65세 이상 주민, 침수 취약 가구 등 총 25가구를 우선 선정해 비상벨 설치를 완료했다. 2026년에는 80가구를 대상으로 설치할 계획이다.한편 ‘중앙우수제안 국민제안 부문’에서는 ‘침수 예방을 위해 빗물 흡수하는 인도 보도 블록 및 도로 포장’이 행정안전부 장관상에 선정됐다.정문헌 종로구청장은 “이번 수상은 창의적인 아이디어를 제안한 구민과 정책 마련에 애쓴 직원 모두가 함께 이룬 성과”라며 “앞으로도 좋은 제안이 정책으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자