문화·복지·여가를 한곳에서…‘관악더행복마루’ 개관

이미지 확대 관악더행복마루 개관식 박준희 관악구청장이 지난 20일 관악의 원스톱 문화공간으로 조성된 ‘관악더행복마루’ 개관식에서 축사하고 있다.

서울 관악구가 전날 봉천권역 주민의 문화, 복지, 여가 핵심 거점 역할을 할 ‘관악더행복마루’ 준공을 기념해 개관식을 열었다고 21일 밝혔다.



이날 개관식에는 박준희 관악구청장을 비롯한 국회의원, 시·구의원, 관계 기관 대표와 주민 200여 명이 참석해 ‘관악구 최초 원스톱 문화복지공간’ 조성을 축하했다.



관악더행복마루는 관악구 민선 8기 주요 공약사업 중 하나다. 관악구는 사업비 약 225억원을 투입해 2023년 8월 착공했다. 봉천 4-1-2 재개발구역에 있으며 지하 2층~지상 6층에 걸쳐 연면적 3264.41㎡ 규모로 완공됐다.

강감찬관악종합사회복지관에는 ▲ 행복식당(경로식당) ▲ 영상제작실 ▲ 더행복마루갤러리 ▲ 미디어교육실 등이 입주한다. 아동과 청소년, 어르신을 대상으로 각종 문화 활동과 자기 개발 프로그램을 제공하게 된다. 청·장년층 대상 1인 미디어와 영상 제작 실습 교육도 강화한다.



강감찬관악체육센터는 ▲ 스크린 파크골프장 ▲ 기구 필라테스실 ▲ 다목적체육관(탁구, 배드민턴) 등으로 구성된다. 다음달

시범운영 기간에 강좌를 이용할 회원을 모집하고 내년 1월부터 정식 운영을 시작한다.

박 구청장은 “지역별 균형 있는 어르신 복지인프라 확충을 위해 봉천권역의 관악더행복마루와 더불어 신림권역에는 구립 노인종합복지타운을 2027년 준공 목표로 건립하고 있다”며 “앞으로도 세대별 맞춤형 복지인프라를 지속적으로 확보해 공간복지를 실현하고, 주민이 행복한 삶의 토대를 견고하게 만들어 나가겠다”고 말했다.

