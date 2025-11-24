성남, 세계 300도시 꺾고 최고상 받아

리브컴 어워즈에서 … ‘금상 없는 은상’

市, 인간 중심 이동서비스 사업 앞세워

UN·유네스코 공동 주관 ‘그린 오스카’

이미지 확대 경기 성남시 4차산업국 직원들이 지난 21일 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘리브컴 어워즈(LivCom Awards 2025)’ 결선에서 기술 및 솔루션 분야 은상을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다.[성남시 제공]

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 성남시가 권위있는 국제대회에서 300개 경쟁 도시를 물리치고 ‘살기 좋은 도시상’을 수상했다.성남시는 지난 21일 튀르키예 이스탄불에서 열린 ‘리브컴 어워즈’ 결선에서 기술·솔루션 분야 은상을 수상했다고 24일 밝혔다.리브컴 어워즈는 1997년부터 시작된 국제대회로, 유엔 지역개발센터와 유네스코 인문과학국제센터 등이 공동 주관한다. 전 세계 300개 도시가 참여해 환경, 교통, 문화, 지속가능성 등 도시 발전 전반을 평가하는 대회로 ‘그린 오스카’로도 불린다.성남시는 인간 중심 이동서비스 사업을 앞세워 국내 도시 가운데 처음으로 기술·솔루션 분야 본선에 진출했고, 결국 은상을 차지했다. 해당 부문에서 금상 수상 도시가 없어 사실상 최고상이라는 평가가 나온다.이 사업은 걷기 좋은 거리 조성, 문화유산과 자율운행 기술 접목, 생태·문화 체험형 자전거도로 구축, 교통수단을 통합한 이동서비스, 교통거점의 문화공간화 등을 포함한다. 자율운행 셔틀 운영과 누비길·맨발 황톳길 조성, 교통시설을 활용한 문화공연 등은 기술과 지역 자원, 시민 경험을 결합한 사례로 높은 점수를 받았다.성남시는 이달 5일 월드 스마트시티 어워즈에서 이동서비스 분야 대상을 받은 데 이어, UN 산하 기구가 인증하는 국제대회에서도 다시 수상했다. 시는 “52년 역사상 가장 큰 국제 성과로, 국내 대표 혁신도시 위상을 더욱 확고히 했다”고 설명했다.신상진 성남시장은 “이번 성과는 성남시민이 함께 만들어낸 결과”라며 “기술이 사람을 위한 원칙을 지켜 누구나 이동과 문화·자연을 고르게 누리는 도시를 계속 만들겠다”고 말했다.성남시는 이번 성과를 계기로 세계 도시와의 교류 확대와 친환경 교통, 디지털 포용, 문화·기술 융합 정책 추진에 속도를 내 지속가능한 미래도시 모델 확산에 나설 계획이다한상봉 기자