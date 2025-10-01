“바쁘더라도 끼니 거르지 마세요”···수원 이동노동자 밥차, 5년 만에 재개

이미지 확대 이재준 수원시장과 이동노동자들이 1일 오전 수원종합운동장에서 수원시노사민정과 수원시자원봉사센터 협업으로 열린 ‘찾아가는 밥차’를 찾아 짜장면과 탕수육을 배식받고 있다. (수원시 제공)

수원특례시와 수원시자원봉사센터, 수원시 노사민정협의회가 이동노동자를 위한 ‘찾아가는 밥차’를 재개했다.1일 수원종합운동장에서는 5년 만에 밥차 행사가 다시 열려 택시·플랫폼 노동자 등 200여 명에게 따뜻한 짜장면과 탕수육을 제공했다.수원 이동노동자 밥차는 지난 2014년부터 2019년까지는 택시 노동자 중심으로 진행되다 2020년 코로나19 확산으로 중단됐다.이후 2024년 9월 노사민정협의회 회의에서 재개를 논의해 부활했고, 수원시 노동정책과와 수원시자원봉사센터, 수원시 노사민정협의회가 협업으로 진행했다.노동정책과가 행정 절차를, 노사민정협의회가 음식 재료를, 자원봉사센터와 봉사단이 음식을 만들어 제공했다.이재준 시장은 “쉼터와 밥차를 통해 이동노동자들이 힘든 노동의 짐을 조금이나마 덜 수 있었으면 좋겠다”라고 밝혔다.안승순 기자