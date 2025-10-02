‘추석 의료 공백’, 동작구엔 없다…연휴 내내 촘촘한 비상 진료 시스템 가동

이미지 확대 박일하 서울 동작구청장. 동작구 제공

서울 동작구는 추석 연휴 동안 구민의 의료 공백을 최소화하기 위해 ‘비상 진료 대책’을 추진한다고 2일 밝혔다.우선 구는 관내 ‘문 여는 병의원 및 약국’ 201곳을 지정해 운영한다. 서울특별시보라매병원과 중앙대학교병원 등 종합병원 응급실은 연휴 내내 24시간 개방되며, 청화병원은 응급분만 진료를 제공한다. 이와 함께 날짜별로 병의원은 18~105곳, 약국은 20~68곳이 문을 연다.소아·청소년 환자들을 위해 구와 협력 중인 ‘평일 야간·휴일 일차의료기관’ 5곳도 개별 일정에 따라 진료를 본다. ▲드림이비인후과(노량진동) ▲아이사랑소아청소년과(상도1동) ▲서울김내과(상도2동) ▲365미소내과(사당동) ▲서울대방내과(대방동) 등이다.아울러 구는 연휴 기간 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 건강관리청(보건소) 7층에 응급진료상황실을 가동한다. 이곳에서 문 여는 병의원 및 약국 현황 안내, 운영 실태 점검 등에 나선다.또한 의료기관이 적은 추석 당일과 다음날에는 비상진료반(의사 1명, 간호사 1명)을 투입해, 4층에서 구민들이 일차 진료를 받을 수 있도록 한다.의료기관·약국 운영 현황에 관한 자세한 사항은 구와 구 보건소 누리집, 응급의료정보센터와 119 구급상황관리센터, 120 다산콜센터 등을 통해 확인할 수 있다.박일하 동작구청장은 “연휴 동안 몸이 아프거나 응급 상황이 발생할 때는 주저 없이 가까운 의료기관을 이용해 달라”며 “이번 추석 명절에도 구민들이 안심하고 진료받을 수 있도록 빈틈없는 의료 체계를 유지하겠다”고 말했다.한편 구는 추석 연휴를 맞아 결식 우려가 있는 취약계층 아동 보호에도 나선다. 구는 명절 기간 중 꿈나무카드 이용 아동 중 390명에게 ‘추석 명절 도시락’을 제공했다. 주 1회 도시락 배달업체를 이용하는 아동 88명에게는 대체식으로 레토르트 식품을 공급한다.임태환 기자