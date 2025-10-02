메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

전국 첫 집수리·세탁 등 ‘원스톱 클린케어’, ‘수원이 家 Dream’ 봉사 시작

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안승순 기자
수정 2025-10-02 15:04
입력 2025-10-02 15:04
이미지 확대
이재준(중앙 왼쪽) 수원특례시장과 장정희(중앙 왼쪽에서 두 번째) 수원특례시의회 기획경제위원장, 창성수(중앙 오른쪽) MG새마을금고 지역나눔재단 사무국장 등 자원봉사단체장들이 2일 오전 수원시청 본관 앞에서 찾아가는 세탁차 제막식을 하고 있다. (수원시 제공)
이재준(중앙 왼쪽) 수원특례시장과 장정희(중앙 왼쪽에서 두 번째) 수원특례시의회 기획경제위원장, 창성수(중앙 오른쪽) MG새마을금고 지역나눔재단 사무국장 등 자원봉사단체장들이 2일 오전 수원시청 본관 앞에서 찾아가는 세탁차 제막식을 하고 있다. (수원시 제공)


수원시가 전국 최초로 집수리, 세탁, 방역, 미용 등을 통합 제공하는 원스톱 클린케어 시스템인 ‘수원이 家 Dream’ 봉사활동을 시작했다. 봉사단 명칭 ‘수원이 家 Dream’은 시민 공모를 통해 선정됐다.

수원시자원봉사센터는 2일 수원시청 새빛민원실에서 28개 봉사단체 관계자들이 참석한 가운데 ‘원스톱 클린케어 봉사단’ 발대식을 가졌다.

‘수원이 家 Dream’은 저소득층과 국가유공자 가구를 대상으로 도배, 장판 교체 등 집수리는 물론, 세탁, 방역, 정리수납, 미용, 마사지, 건강상담까지 다양한 서비스를 한 번에 제공한다.

발대식에 이어 MG새마을금고중앙회 지역희망나눔재단으로부터 기증받은 이동식 세탁 차량 제막식도 진행됐다.

이미지 확대
수원시의 캐릭터인 ‘수원이’가 2일 오전 수원시청 본관 앞에서 세탁차량에 시승하고 있다. (수원시 제공)
수원시의 캐릭터인 ‘수원이’가 2일 오전 수원시청 본관 앞에서 세탁차량에 시승하고 있다. (수원시 제공)


‘수원이 家 Dream’은 올해 말까지 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손 8가구를 대상으로 시범 사업을 진행한다.

수원시는 시범 사업 이후인 내년부터는 7개 분야 28개 단체의 협력을 통해 44개 동의 취약계층 가정을 찾아가 봉사활동을 펼 계획이다.
thumbnail - 배너

이재준 수원특례시장(수원시자원봉사센터 이사장)은 “전국 최초로 시도하는 ‘수원이 家 Dream’이 봉사활동의 새로운 지평을 열 것”이라며 “수원의 혁신적 봉사 모델이 전국적으로 확산하기를 기대한다”라고 말했다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기